«Это из области фантастики»: политолог оценил поставки американского газа в ЕС

Президент США Дональд Трамп обрадовался слухам о намерениях Германии закупать СПГ. Ранее WSJ сообщал о переговорах канцлера ФРГ Ангелы Меркель с парламентариями о необходимости строительства терминала для приема сжиженного голубого топлива на севере страны.

«У нас все прекрасно с налоговым послаблением, у нас все прекрасно с изменением законодательства. И посмотрите, что происходит с Германией в вопросе газопровода («Северный поток — 2». — Прим. ФАН), они захотели покупать наш газ, это прекрасно. Обратите на это внимание», — заявил американский лидер.

Политолог и публицист, доцент департамента политологии Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков прокомментировал намерения Меркель построить терминал. По словам политического аналитика, это решение является тактическим.

«Это решение удовлетворит запрос США, но я не думаю, что будет поставляться СПГ из Соединенных Штатов. Скорее всего, поставки будут осуществляться из Австралии или из Катара», — говорит политолог.

Дело в том, что мировой рынок газа сегментирован — он состоит из трех частей. На азиатском рынке нет трубного газа, поэтому СПГ стоит наиболее дорого ввиду отсутствия конкуренции. На европейском рынке есть не только «газпромовский» ресурс, но и сжиженный газ. И, наконец, существует американская площадка.

«В Европе общая цена ниже, потому что там есть конкуренция с трубным газом, который намного дешевле сжиженного газа. Рынок же США абсолютно изолирован: они благодаря сланцевому газу поддерживают внутренние низкие цены. Кроме того, нужно понимать, что экспорт сжиженного газа США составляет примерно 1%. И это даже не экспорт, это реэкспорт. Потому что Америка поставляет больше сжиженного газа, чем что-то экспортирует», — констатировал политолог.

По словам собеседника агентства, энергобаланс США дефицитен на 45%. То есть Вашингтон получает 45% энергоресурсов от других стран. Фактически США являются энергонедостаточной страной.

«В этих условиях говорить об экспорте — это нечто из области фантастики, это своего рода фантасмагория. Что касается Меркель, она делает политические пассы. Для Америки принципиально важно, чтобы развивался рынок сжиженного газа, потому что в Азию можно протянуть трубы, а в США — никак», — заключил Леонид Крутаков.

По словам аналитика, газ заменил нефть фактически во всех сферах, кроме транспорта. Но даже сейчас голубое топливо вытесняет привычный бензин.