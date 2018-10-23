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Hi-Tech в стиле ретро: Samsung представила ноутбук с клавиатурой в стиле печатной машинки

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Hi-Tech в стиле ретро: Samsung представила ноутбук с клавиатурой в стиле печатной машинки

Сеул, 23 октября. Южнокорейская компания Samsung анонсировала выпуск ноутбука в ретро-стиле. Главной  особенностью станет клавиатура в стиле печатной машинки‍.

Модель Notebook Flash имеет 13,3-дюймовый дисплей с разрешением Full HD, процессор Intel Pentium N5000, кроме того, его снабдили встроенным графическим ускорителем Intel HD Graphics 605, модулем Bluetooth 5.0. Известно, что ноутбук также имеет сетевую карту с Wi-Fi со скоростью передачи данных до 1,7 Гбит/с, твердый накопитель на 128 гигабайт и четыре гигабайта оперативной памяти.

Hi-Tech в стиле ретро: Samsung представила ноутбук с клавиатурой в стиле печатной машинки

Помимо этого, он имеет слот для карты памяти и четыре разъема. Уточняется, что на ноутбук установлена Windows 10 Home.Вес ноутбука составляет менее полутора килограммов. Покупателям он доступен в трех цветах.

Пока купить новинку можно только в Южной Корее, где его стоимость составляет 715 долларов, уточняет Пятый канал.

Автор: ЯрославаЗамысловатова
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