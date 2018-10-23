Источник в Минтрансе РФ прокомментировал реформирование МАК

Москва, 23 октября. Правительство РФ реформирует Межгосударственный авиационный комитет (МАК). Его главную функцию — расследование авиационных происшествий — передадут новой структуре, сообщил источник Федерального агентства новостей.

По словам собеседника агентства, работа по реформированию МАК ведется еще с того времени, как между главой Межгосударственного авиационного комитета Татьяной Анодиной и СК РФ возник конфликт в связи с крупным скандалом вокруг авиакомпании «Трансаэро». В МАК тогда заявляли, что Татьяна Анодина не являлась аффилированным лицом компании.

Анодина до сих пор является авторитарным руководителем МАК. Тем не менее, по разным данным, женщина с сыном Александром Плешаковым (основатель «Трансаэро») и его супругой покинули территорию России в 2015 году и живут во Франции. По словам собеседника ФАН, глава МАК боится возвращаться в РФ, опасаясь возможного уголовного преследования.

«Поэтому МАК просто не может существовать в том виде, в каком есть сейчас. Плюс, у МАК слишком много полномочий: фактически, как у министерства», — сообщил источник ФАН в Минтрансе РФ.

Отметим, что в 2015 году общественная палата обращалась в правительство РФ с просьбой о реформации и передаче функций МАК другому ведомству.

Как пишет Life, премьер-министр Дмитрий Медведев уже подписал распоряжение о создании Международного бюро по расследованию авиапроисшествий и серьезных инцидентов. Бюро должны передать функции Межгосударственного авиационного комитета. В новую структуру также войдут специалисты Армении, Белоруссии, Казахстана и Киргизии. Издание сообщает, что двери в новую международную организацию открыты и другим странам СНГ. Некоторые обязательства МАК по сертификации воздушных судов, двигателей и аэродромов планируется передать Минтрансу, Минпромторгу и Росавиации.