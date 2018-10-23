Пользователи по всему миру сообщили о масштабном сбое в работе Instagram

Москва, 23 октября. В работе мобильного приложения и сайта социальной сети Instagram произошел масштабный сбой. Об этом говорится в сообщении ресурса Downdetector, который фиксирует технологические сбои в работе интернет-сервисов.

Согласно информации портала, сообщения о проблемах в работе Instagram начали поступать примерно в 22.00 по московскому времени.

С перебоями столкнулись российские пользователи, а также жители Франции, Голландии, Испании, Британии, Италии, Польши, Германии, Украины, пишет «ФедералПресс».

По имеющимся данным, проблемы фиксировались при попытке загрузить новости в мобильном приложении (62%), воспользоваться сайтом (20%), а также войти в свой аккаунт (17%).

В последний раз жалобы на перебои в работе Instagram поступали в начале этого месяца.