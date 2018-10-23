США уже не могут диктовать свою волю: эксперт ответил на предложение Трампа включить Китай в ДРСМД

Китайская Народная Республика также должна быть включена в Договор о нераспространении ракет средней и меньшей дальности (ДРСМД). Об этом официально заявил президент США Дональд Трамп.

Он также отметил, что Соединенные Штаты Америки будут наращивать свой ракетно-ядерный потенциал до тех пор, пока Российская Федерация и КНР «не придут в себя». По словам американского лидера, у Вашингтона «гораздо больше денег, чем у кого бы то ни было».

«Когда они придут в себя, мы будем благоразумны и остановимся. И не только остановимся, но и уменьшим количество (ракет. — Прим. ФАН)», — заявил Трамп.

При этом президент Соединенных Штатов заверяет, что его страна и раньше бы допустила сокращение ядерного арсенала, но в настоящее время ни Москва, ни Пекин положения ДРСМД не соблюдают. Соответственно, его нынешнее заявление является прямой угрозой России, Китаю и любой другой стране, «желающей сыграть в эту игру».

В свою очередь директор Центра стратегической конъюнктуры Иван Коновалов в интервью корреспонденту Федерального агентства новостей напоминает, что договор РСМД 1987 года касается только двух стран — Советского Союза и Соединенных Штатов Америки. И тогда в соглашение не включались страны, которые в настоящее время обладают таким вооружением.

«Мир изменился, безусловно, это так. Если господин Трамп хочет изменить это соглашение (ДРСМД. — Прим. ФАН), договариваться прежде всего нужно с Российской Федерацией. Но ультиматумов нам ставить нельзя — мы можем этот договор просто разорвать, и все. Если он хочет, то пусть выходит, в свое время [президент США] Джордж Буш — младший вышел из договора по противоракетной обороне, но кому от этого стало легче? Никому. Здесь та же ситуация: если Трамп намерен прославиться как Буш, разрывами договоров с Россией, то флаг ему в руки», — поясняет эксперт.

Военный аналитик подчеркивает, что в настоящее время Китайская Народная Республика, так же как и Российская Федерация, и Соединенные Штаты Америки, является «центром силы», с которым США придется считаться.

«В Вашингтоне должны понять: США уже не могут никому диктовать свою волю. Хотите договариваться — пожалуйста, давайте. А заявление Трампа говорит о том, что прежде всего он не очень хорошо разбирается в сути различных международных договоренностей. Ему нужно было сначала документ изучить, так как он касается только нас и американцев. Китайцы здесь вообще ни при чем.

Хочет включить, так давайте менять сам формат — мы тоже не против. Было бы здорово, чтобы не только Китай туда входил, но еще и Индия, Пакистан, Израиль и все страны, обладающие подобным вооружением. Пусть это будет договор, похожий на соглашение о нераспространении ядерного оружия. Мы только за», — заключил военный аналитик.

Напомним, ранее советник президента США по национальной безопасности Джон Болтон сообщал, что от трети до половины баллистических ракет КНР не соответствуют положениям ДРСМД. При этом Болтон подчеркнул, что тема превращения Договора о нераспространении ракет средней и меньшей дальности в многосторонний документ обсуждалась еще при администрации Джорджа Буша в 2001–2004 годах.