Республиканец обвинен в мизогинии: в США перед выборами в Конгресс разгорается «война компроматов»

До промежуточных выборов в Конгресс остается немногим более двух недель, и вместе с приближением этой важной для американской политики даты нарастает накал «войны компроматов». Ярким примером одного из самых ожесточенных ее эпизодов является ситуация в Миннесоте, где действующий конгрессмен был обвинен в… мизогинии — неприязни по отношению к женщинам.

Здесь впору вспомнить известный анекдот про выборы, в котором рассказывалось, что в качестве «черного пиара» об одном из участников избирательной кампании конкуренты с возмущением рассказывали жителям, что он-де «практикует целибат» (то есть дал обет безбрачия).

Теперь — о борьбе в Миннесоте.

Как отмечают аналитики информационного агентства USA Really, за победу во 2-м округе штата между собой борются кандидат от демократов Энджи Крейг и кандидат от Республиканской партии, действующий представитель Миннесоты в Конгрессе Марк Льюис. Сам факт того, что «белый консервативно настроенный мужчина» соревнуется с «либерально-ориентированной женщиной», служит для демократов поводом для спекуляций.

Бывший радиоведущий и политический журналист Марк Льюис является представителем Миннесоты в Конгрессе с 3 января 2017 года, и все это время отличался твердыми консервативными взглядами. Льюис также поддерживал действующего президента США Дональда Трампа во время его президентской кампании, что в условиях традиционной демократической Миннесоты иначе как подвигом не назовешь. Напомним, среди всех штатов, входящих в регион Великих озер, Миннесота, наравне с Нью-Йорком и Иллинойсом, была всего лишь одним из трех штатов, где кандидату от демократов Хиллари Клинтон удалось одержать победу.

Что ж, понятно, что противники Трампа пытаются любой ценой выбить из гонки представителей его группы поддержки. Поэтому не так давно симпатизирующие демократам СМИ распространили информацию о высказываниях Льюиса в отношении женщин, якобы произнесенных кандидатом от республиканцев шесть лет назад — в 2012 году.

Суть этих высказываний сводится к тому, чтобы называть «ведущих праздный образ жизни женщин своими именами, требовать от них порядочности, как в старые добрые времена, и понимать, что демократы выступают за их права только потому, что женщины голосуют за них охотнее, чем за республиканцев».

Последнее утверждение, кстати, является «медицинским фактом»: так, например, на предыдущих президентских выборах 54% женщин отдали свои голоса за Хиллари Клинтон. Однако славящиеся умением перевирать слова своих политических оппонентов демократы раздули из этого настоящий скандал — и вместо того чтобы признать Льюиса защитником консервативных ценностей, представляют его общественности в качестве настоящего «врага народа».

Льюис также известен своим резким неприятием деятельности американского ЛГБТ-движения, о чем он неоднократно заявлял. В частности, по его словам, «представители ЛГБТ-комьюнити не подвергаются настоящей дискриминации, потому что никто не мешает им жениться на людях противоположного пола, как это и должно быть; в конце концов, идея о том, что у ребенка могут быть два папы или две мамы, губительна для нашего общества».

Опирающиеся в том числе и на сексуальные меньшинства демократы просто не могли проигнорировать столь резкое традиционалистское высказывание «белого консервативно настроенного мужчины», которым является Марк Льюис.

На что демократы, в свою очередь, закрывают глаза — так это на то, что Льюис в своей предвыборной программе выступает против финансирования «политических игр», под которыми может иметься в виду и так называемая «охота на ведьм» в отношении «русских хакеров». Видимо, согласно позиции Демократической партии США, внутренние вопросы экономики являются сущим пустяком по сравнению с позицией Льюиса по спорным этическим вопросам.