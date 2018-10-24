Сирия: боевики регулируют свой статус в провинции Эль-Кунейтра — видео ФАН

Дамаск, 24 октября. Бывшие боевики проходят процесс урегулирования своего статуса в окрестностях сирийской провинции Эль-Кунейтра, сообщает специальный корреспондент Федерального агентства новостей (ФАН), находящийся в данный момент в республике.

В нашем распоряжении оказалось видео с места событий:

Пара бывших боевиков дала эксклюзивное интервью корреспонденту ФАН:

«Мы сегодня пришли в центр для перемирия, чтобы подписаться. Надеемся, что мы снова станем одним народом и вместе освободим Сирию от терроризма».

«Мы сейчас в деревне Мумтана, проходим процесс перемирия. Дела пошли успешно. Пусть Аллах хранит президента Асада, мы хотим, чтобы Сирия снова была в безопасности».

Все эти люди решили воспользоваться амнистией, предложенной президентом Сирии Башаром Асадом. Согласно поставленным условиям, боевики могут примириться с сирийскими властями, если сдадут все имеющееся у них оружие и дадут клятву больше никогда не поднимать оружие против сограждан.

Все несогласные с примирением боевики вместе с семьями и личными вещами были отправлены на специальных автобусах, выделенных сирийскими властями, в зону деэскалации «Идлиб», где находятся до сих пор.

Накануне в окрестностях Эль-Кунейтры прошла первая встреча народного примирения, на которой присутствовали жители провинции, сирийские солдаты и бывшие боевики, желающие урегулировать свой статус.

Напомним, что провинция Эль-Кунейтра была освобождена в конце июля текущего года совместными усилиями сирийской правительственной армии и российской авиации. Вместе с ней были освобождены еще две провинции — Даръа и Эс-Сувейда.

В данный момент сирийские войска преследуют так называемые спящие ячейки боевиков запрещенной в России террористической организации «Исламское государство»1, которые скрываются в скалистых ущельях и пещерах в пустыне Бадия. Сирийская правительственная армия держит остатки джихадистов в плотном кольце, таким образом, они полностью отрезаны от источников питьевой воды и поставок вооружений.

1 Организация запрещена на территории РФ.