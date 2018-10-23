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В Саудовской Аравии пообещали арестовать всех виновных в убийстве Хашукджи

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В Саудовской Аравии пообещали арестовать всех виновных в убийстве Хашукджи

Эр-Рияд, 23 октября. Власти Саудовской Аравии примут необходимые меры для предотвращения инцидентов вроде убийства оппозиционного журналиста Джамаля Хашукджи, о чем сообщил министр иностранных дел королевства Адель аль-Джубейр.

«Будут приняты необходимые шаги, чтобы гарантировать, что то, что произошло, не повторится», — цитирует телеканал Al-Arabia слова главы МИД.

Как отметил министр, Эр-Рияд проведет полное расследование смерти журналиста, всех причастных к убийству задержат.

Как сообщило издание Infox.ru, президент США Дональд Трамп, давая новую оценку официальной версии гибели журналиста в посольстве Саудовской Аравии в Турции, отметил, что остался недоволен результатами расследования.

Автор: Тимур Румянцев
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