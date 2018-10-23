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Косачев назвал «политическим цинизмом» призыв Трампа к Китаю по ДРСМД

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Косачев назвал «политическим цинизмом» призыв Трампа к Китаю по ДРСМД

Москва, 23 октября. Глава международного комитета Совфеда Константин Косачев назвал призыв американского лидера Дональда Трампа к Китаю о включении республики в ДРСМД «политическим цинизмом в высшей степени». Глава Белого дома накануне заявил, что Пекин тоже должен быть включен в данное соглашение.

«Призыв Трампа войти в договор, обращенный только к Китаю, — политический цинизм высшей степени», — написал сенатор на своей странице в социальной сети Facebook.

Он также напомнил, что ракеты средней и меньшей дальности есть у единомышленников Соединенных Штатов — Британии и Франции.

Косачев полагает, что такое решение проблемы говорит о попытке «изменить мир под себя», «сформировав исключительно привилегированные условия безопасности для Запада, а для остальных — ситуацию зависимости по остаточному принципу».

Как сообщала «Газета.Ru», американский президент 22 октября сообщил, что Вашингтон не собирается соблюдать ДРСМД, потому что, по его мнению, Москва его нарушает. Трамп, комментируя выход из ДРСМД, подчеркнул, что американская сторона будет развивать вооружения.

Автор: Алексей Громов
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