В США подросток остановил насильника, напавшего на его мать

Робинсон, 23 октября. 15-летний подросток остановил изнасилование своей матери, поймав злоумышленника и удержав его до приезда полиции. 37-летний преступник пробрался в дом жертвы через окно и пригрозил женщине убийством ее детей, если она будет сопротивляться.

Женщина рассказала, что проснулась от того, как кто-то прижал ее к кровати. Как позже сообщили в полиции Робинсона, штат Техас, злоумышленник заявил жертве, что его сообщник следит за детьми и убьет их, если та начнет кричать.

15-летний сын пострадавшей ворвался в комнату и стащил насильника с жертвы. Подросток удерживал преступника до приезда полиции. Сотрудники правоохранительных органов обнаружили двух детей у дома и подростка в спальне, который держал незнакомца за шею.

Злоумышленнику грозит тюремный срок за проникновение в чужое жилье и попытку совершить сексуальное насилие.