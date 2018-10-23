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Спорт

«Ты серьезно?»: дочь Карреры удивили слова благодарности Глушакова

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«Ты серьезно?»: дочь Карреры удивили слова благодарности Глушакова

Москва, 23 октября. Дочь бывшего наставника столичного «Спартака» Массимо Карреры Франческа отреагировала на слова благодарности хавбека команды Дениса Глушакова после отставки ее отца.

Слова благодарности футболиста красно-белых удивили девушку, пишет News.ru.

«Ты серьезно?» — приводит слова Франчески издание «Дни.ру» со ссылкой на комментарии в Instagram-канале Глушакова.

В своем посте полузащитник поблагодарил итальянского тренера за чемпионский сезон.

Напомним, что Глушаков и его одноклубник Андрей Ещенко были отстранены от работы с основой «Спартака» после скандала с лайком под публикацией артиста Дмитрия Назарова с критикой в адрес Карреры.

Как сообщала «Газета.Ru», 22 октября Карреру отправили в отставку.

Автор: Алексей Громов
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