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Почти 5 млн рублей перевели россияне на помощь пострадавшим в керченской трагедии

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Почти 5 млн рублей перевели россияне на помощь пострадавшим в керченской трагедии

Керчь, 23 октября. Жители Москвы, Петербурга и республики Крымы перевели пострадавшим от нападения на политехнический колледж в Керчи около 5 млн рублей. По словам министра финансов Крыма Ирины Кивико, суммы пожертвований составляют от одного рубля до более чем 100 тысяч.

«Поступило 8886 платежей на сумму 4,8 млн рублей», — сказала она в интервью журналистам. 

«Есть суммы и пять рублей, и один рубль — люди разные, у кого какая была возможность, столько и жертвовали», — добавила министр, передает ТАСС.

Об открытии благотворительного счета для пожертвований в связи с керченской трагедией ранее объявил главы Крыма Сергей Аксенов. Накануне он сообщил, что семьям погибших выплатили по миллиону рублей, средства из республиканского бюджета «доведены в полном объеме». 

17 октября 18-летний четверокурсник зашел в здание учебного заведения через черный ход, после чего принялся расстреливать людей из ружья, а также подорвал СВУ. Всего погиб 21 человек, более 50 пострадали. Сам «керченский стрелок» свел счеты с жизнью.

Автор: Тимур Румянцев
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