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МЧС предупредило о надвигающихся на Краснодарский край смерчах

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МЧС предупредило о надвигающихся на Краснодарский край смерчах

Краснодар, 23 октября. Смерчи могут обрушиться на черноморское побережье Краснодарского края в ближайшие сутки. Об этом сообщается во вторник на сайте Главного управления министерства чрезвычайных ситуаций по региону.

«В ближайшие шесть часов и до конца суток на участке поселок Магри — Веселое имеется опасность формирования смерчей над морем», — следует из сообщения регионального ведомства.

В МЧС рекомендуют в случае опасности не стоять возле окон, а также отключить газ и электричество. На улицах необходимо избегать мест с порванными электропроводами, не стоит находиться возле шатких конструкций и деревьев.

Накануне метеослужбы предупредили жителей Приморья о скором снегопаде.

Автор: Алексей Громов
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