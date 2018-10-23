Россия призвала США отказаться от «надуманных предлогов» по поставкам вооружения в ЦАР

Москва, 23 октября. Москва надеется, что Вашингтон пересмотрит свои подходы, препятствующие согласованию российской заявки в Комитете СБ ООН по вопросам поставки второй партии вооружения в ЦАР. Об этом говорится в официальном комментарии МИД РФ, размещенном на сайте внешнеполитического ведомства.

В министерстве иностранных дел России отметили, что Москва внимательно следит за развитием обстановки в африканских странах. При этом российская помощь Центральноафриканской Республике «привлекает пристальное внимание» за рубежом. В МИД РФ считают, что некоторые страны испытывают своеобразную «ревность» к участию России в центральноафриканском урегулировании. МИД РФ отметил, что данная позиция является контрпродуктивной с учетом нынешней обстановки в ЦАР. Стране необходимо взаимодействие всех международных игроков, а не их соперничество.

«Надеемся на трезвую оценку партнерами военно-политической ситуации в ЦАР и отказ от надуманных предлогов по искусственному торможению укрепления национальных силовых структур страны», — говорится в комментарии МИД РФ.

В ведомстве отметили, что военная помощь Банги поможет властям ЦАР восстановить контроль над всей территорией страны.

Напомним, президент ЦАР Фостен-Арканж Туадера обратился к России с просьбой об оказании помощи для укрепления национальных вооруженных сил и органов безопасности. Москва приняла решение оказать на безвозмездной основе военно-техническую помощь Банги. С согласия Комитета СБ ООН Минобороны РФ поставило в ЦАР партию стрелкового вооружения и боеприпасов. Кроме того, в ЦАР были командированы 175 российских инструкторов для подготовки военнослужащих ЦАР. Обучение прошли более тысячи военных. С ведома СБ ООН Москва планирует направить в ЦАР дополнительно 60 российских инструкторов и вторую партию продукции военного назначения.