Житель Алтайского края надругался над дочерью сожительницы

Горно-Алтайск, 23 октября. Житель Чемальского района Алтайского края надругался над дочерью свой сожительницы. Местная прокуратура направила в суд уголовное дело в отношении дважды судимого мужчины.

Инцидент произошел 6 августа текущего года. Надругательство над несовершеннолетней карается лишением свободы до 20 лет. По данным прокуратуры, это не первый случай, когда местного жителя уличили в преступлении против половой неприкосновенности детей.

Ранее суд Республики Алтай оставил без изменения приговор 84-летнему пенсионеру за растление малолетних детей. Его приговорили к 16 годам лишения свободы в колонии строгого режима.