«Никакого ущерба»: депутат Аксаков заявил, что Россия может отказаться от любой украинской сельхозпродукции

Москва, 23 октября. Россия не пострадает в случае введения санкций на поставки украинской сельскохозяйственной продукции, заявил глава комитета Госдумы по финансовому рынку Анатолий Аксаков.

По его словам, по сельскохозяйственной продукции Россия может «вводить любые ограничения», и никакого ущерба для страны не будет. Как уточнил депутат в эфире телеканала «Россия 24», есть ряд украинской продукции, который России неинтересен.

Прежде всего, это касается продукции сельскохозяйственного сектора. По словам главы комитета, в России производится все, что выращивается в Краснодарском крае, на Ставрополье, в Ростовской области, а также в других регионах. Аксаков подчеркнул, что регионы полностью замещают украинское производство и поставки.

В понедельник президент России Владимир Путин подписал указ об ответных экономических санкциях. Они будут приняты из-за введения Украиной ограничительных мер в отношении российских граждан и юридических лиц, что, по словам президента, является недружественными и противоречащими международному праву действиями. Кроме того, решение принято также и «в целях защиты национальных интересов».

В Москве ответили Киеву на призыв к «уничтожению» РФ санкциями. Украинский замминистра по вопросам «временно оккупированных» территорий и внутренне перемещенных лиц Георгий Тука призвал «уничтожить» Россию при помощи санкций. В Москве напомнили политику, что Киев страдает от ограничительных мер в отношении РФ в большей степени.

Как отмечает член комитета Совета Федерации по международным делам Сергей Цеков, не меньшие проблемы, чем для России, санкции создают как для ЕС, так и Украины.

Напомним, с февраля 2014 года Украина ввела санкции против 1228 физических и 468 юридических лиц в России. До этого Москва в отношении Украины крупных санкций еще не вводила.

Отношения между странами обострились в 2014 году, когда население Крыма, после государственного переворота на Украине, приняло решение вступить в состав России. Согласно итогам плебисцита, более 95% жителей полуострова проголосовали за вхождение Крыма с состав России.