Сирия: военные назвали сроки разминирования города Дарайя под Дамаском

Дамаск, 23 октября. Военнослужащий правительственных войск Сирии Абу Али Джемаль сообщил, что военные армии САР продолжают разминирование в разрушенном войной городе Дарайя в пригороде Дамаска.

По его словам, во многих домах военные находят боеприпасы. Все найденные снаряды, мины и прочие взрывоопасные предметы подрываются на пустыре в глубоких ямах. Предполагается, что на полную очистку города потребуется месяц.

В настоящее время также идет расчистка города от завалов. Разбитые бетонные плиты, строительный мусор перемалываются, а из перемолотого бетона впоследствии делаются новые блоки, которые потом пойдут на строительство домов, передает ТАСС.

Напомним, накануне сообщалось, что в сирийском городе Босра в провинции Даръа планируют восстановить поврежденный в результате военных действий римский амфитеатр.