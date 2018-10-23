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Сирия: военные назвали сроки разминирования города Дарайя под Дамаском

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Сирия: военные назвали сроки разминирования города Дарайя под Дамаском

Дамаск, 23 октября. Военнослужащий правительственных войск Сирии Абу Али Джемаль сообщил, что военные армии САР продолжают разминирование в разрушенном войной городе Дарайя в пригороде Дамаска.

По его словам, во многих домах военные находят боеприпасы. Все найденные снаряды, мины и прочие взрывоопасные предметы подрываются на пустыре в глубоких ямах. Предполагается, что на полную очистку города потребуется месяц.

В настоящее время также идет расчистка города от завалов. Разбитые бетонные плиты, строительный мусор перемалываются, а из перемолотого бетона впоследствии делаются новые блоки, которые потом пойдут на строительство домов, передает ТАСС.

Напомним, накануне сообщалось, что в сирийском городе Босра в провинции Даръа планируют восстановить поврежденный в результате военных действий римский амфитеатр

Автор: Тимур Румянцев
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