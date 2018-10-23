Медицинские страховки и деньги ФОМС в Дагестане списывали на уехавших в Сирию боевиков

Махачкала, 23 октября. Высокопоставленные чиновники оформляли медицинские страховки и списывали деньги ФОМС на жителей республики, уехавших воевать в Сирию на стороне боевиков. Об этом сообщил глава Дагестана Владимир Васильев.

Речь идет об истории с лжеинвалидами, когда здоровым людям выдавали поддельные свидетельства, по которым полагались льготы, бесплатные лекарства и пособия из бюджета.

«Даже на выходцев из Дагестана, уехавших воевать на стороне боевиков в Сирию, умудрялись оформлять медицинские страховки и списывать деньги по линии ФОМС. До этого еще додуматься надо», — сказал Владимир Васильев в интервью ТАСС.

Несколько чиновников и госслужащих были задержаны по данному делу после проверок, проведенных правоохранительными органами. Следствие выявило большое число коррупционных нарушений.

Ранее сообщалось, что бюро медико-социальной экспертизы Дагестана незаконно признало инвалидами более 300 человек. Ущерб, нанесенный Пенсионному фонду России, составил около 24 миллионов рублей.