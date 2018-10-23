Минобороны РФ снимет мини-фильмы о службе по контракту

Москва, 23 октября. Оборонное ведомство РФ приступает к созданию фильмов, рекламирующих службу по контракту. Ключевые эпизоды будут снимать в Крыму, а также в Севастополе — на флагмане Черноморского флота.

Как отмечают специалисты, реклама необходима армии, но для того, чтобы привлечь молодежь, надо искать новые форматы.

В военном ведомстве России сообщили, что работу над презентационными кинолентами, рекламирующими службу по контракту, планируют завершить к концу текущего года. В настоящее время выбирают телевизионную студию, актеров, режиссеров, а также бюджет проекта — примерно он составит 2 млн рублей, пишут «Известия».

По имеющимся данным, сценарии мини-фильмов будет одобрять специальная комиссия ведомства, в которую входят представители Главного управления кадров, Организационно-мобилизационного управления и других.

В кинолентах расскажут о предназначении воинских частей, военной технике, условиях жизни в армии, перспективах службы и других важных аспектах. Фильмы будут записаны на диски, а затем их отправят в войска и на пункты сбора призывников.

Кроме того, ролики будут демонстрировать на федеральных и местных телевизионных каналах.