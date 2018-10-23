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Названа цена замены дисплея iPhone XR

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Названа цена замены дисплея iPhone XR

Москва, 23 октября. Замена дисплея нового iPhone XR обойдется пользователям на сумму около 199 долларов. Как пишет портал MacRumors, замена дисплея в официальных сервисах «яблочной» корпорации в США, Великобритании и других стран оценивается примерно в 199 долларов.

Более серьезный ремонт нового гаджета, который считается самым доступным из новинок компании, обойдется в 399 долларов. При этом точные цены ремонта в российский авторизованных сервисах не сообщаются.

Как уточнили специалисты, при приобретении дополнительного гарантийного обслуживания AppleCare+ на замене дисплея и полном восстановлении можно сэкономить 21 и 151 доллар соответственно.

Пользователям придется в этом случае заплатить за AppleCare+ 149 долларов в год. Также сообщается, что замена дисплея и ремонта новинки 2018 года iPhone XS обойдется в 279 и 549 долларов соответственно.

Названа цена замены дисплея iPhone XR

Автор: Алия Садыкова
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