Президент Польши Анджей Дуда заявил об «опасности» «Северного потока — 2». По мнению политика, российско-европейский проект «угрожает» Словакии и Украине.

«Без сомнения, газопровод «Северный поток — 2» опасен для Украины, Словакии и также был бы энергетической угрозой для Польши, если бы не меры, которые мы реализовываем», — заявил Дуда.

Первый зампред комитета Совета Федерации по международным делам Владимир Джабаров в беседе с корреспондентом Федерального агентства новостей отметил, что политика, которую проводит Польша в сфере энергетики, нерациональна — государству приходится значительно переплачивать за американский СПГ.

«Если полякам нравится переплачивать как минимум на 40% больше за американский сжиженный газ, чем за российский трубопроводный, то пусть платят, если у них есть лишние деньги. Что касается «вреда» для Украины и для Словакии, пусть Дуда волнуется за себя. У Словакии есть собственное правительство, которое может обозначить свою позицию», — говорит член высшей палаты парламента.

Сенатор также напомнил, что президент России Владимир Путин подписал указ, согласно которому РФ может ввести санкции против граждан и компаний Украины в качестве ответа на агрессивные действия Киева.

«Сейчас Украина получит санкции. Мы долго терпели, несмотря на откровенно враждебные действия Киева. Мы посмотрим, как себя почувствует экономика Украины, страны, которая сделала соседнее государство врагом номер один. Вместе с тем ее экономика продолжает зависеть от соседа», — напоминает Владимир Джабаров.

По словам российского политика, недовольство Польши «Северным потоком — 2» обусловлено исключительно позицией Соединенных Штатов. Варшава в данном случае не является самостоятельным игроком и руководствуется интересами Вашингтона.

«Польша последовательно следует линии Вашингтона, фактически являясь агентом США в Европе. Иначе это никак назвать нельзя. Предполагаю, что в ближайшее время поляки захотят разместить у себя ракеты, которые, возможно, после выхода Америки из Договора о ракетах средней и малой дальности будут размещены на территории Польши в угоду Вашингтону», — рассуждает парламентарий.

Он также напомнил, что когда Польша была членом Варшавского договора, то фактически являлась мишенью для западных ракет.