Роскачество сообщило, где производят лучшую «Докторскую» колбасу

Москва, 23 октября. Роскачество подвело итоги второй фазы всероссийского исследования качества «Докторской» колбасы: девять из десяти проверенных торговых брендов соответствуют требованиям норм по качеству и безопасности. Об этом сообщается на сайте ведомства.

Исследование проходило в два этапа: в минувшем году специалисты Роскачества проанализировали 30 марок колбасы со всей России, и в текущем году — 10 марок. Специалисты тщательно изучили «Докторскую» по 70 критериям качества и безопасности.

В ведомстве сообщили, что самая качественная колбаса в России производится в столице и Петербурге, Краснодарском крае, Челябинской и Саратовской областях, а также Ставропольском крае и Белгородской области.

Отмечается, что вся протестированная колбаса безопасна, нарушения по микробиологическим показателям в ней не зафиксированы.

Согласно итогам испытаний, колбаса производится в надлежащих стерильных условиях, а проверка на антибиотики показала положительные результаты: превышение предельно допустимых концентраций не найдено.

Помимо этого, эксперты Роскачества исследовали колбасу на наличие внешнего генетического материала: ДНК овцы, лошади, собаки и кошки, а также кукурузы и сои. По данному критерию все торговые марки, вошедшие в исследование 2018 года, благополучно прошли проверку.