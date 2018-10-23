Инвестиции в авиакомпанию Сбербанка и ВТБ составят не менее 1 млрд долларов

Москва, 23 октября. Инвестиции в региональную авиакомпанию, создание которой обсуждают Сбербанк и ВТБ, составят не менее одного миллиарда долларов. Об этом рассказал глава ВТБ Андрей Костин.

По его словам, проект должен быть реализован на основании государственно-частного партнерства. Как пишет РИА Новости, Костин уточнил, что объем финансирования сейчас трудно оценить, однако он не должен быть менее одного миллиарда долларов.

Он добавил, что идея создания перевозчика принадлежит главе Сбербанка Герману Грефу. Кроме того, он подчеркнул, что авиакомпания ВТБ и Сбербанка может быть создана с нуля или на базе одной из компаний.

Ранее сообщалось, что два банка обсуждают бизнес-план по открытию региональной авиакомпании. Ожидается, что он будет готов до конца 2018 года.

Напомним, Сбербанку и ВТБ поручили создать авиакомпанию для региональных перевозок.