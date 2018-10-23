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СМИ назвали первую цель «керченского стрелка» в колледже

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СМИ назвали первую цель «керченского стрелка» в колледже

Керчь, 23 октября. Родственники погибших в массовой бойне студентов политехнического колледжа уверены, что «керченский стрелок» главным образом хотел расправиться с директором учреждения Ольгой Гребенниковой.

Как заявляет мать одного из погибших Александра Л., она встретила директора в морге во время опознания тела своего сына, 19-летнего Владислава. Тогда руководитель техникума сказала, что тоже могла быть на месте погибших.

«А она и должна была быть», — передает слова Александры телеканал РЕН ТВ.

Как пишут СМИ, очевидцы кровавой расправы рассказали, что Росляков первой намеревался убить именно директора Гребенникову. 18-летний студент, достав оружие из рюкзака внутри колледжа, сразу направился именно в кабинет руководителя, а позже искал ее в других помещениях.

Другой свидетель сообщила СМИ, что не обнаружив саму Гребенникову, Росляков начал уничтожать ее окружение.

Напомним, сама Гребенникова уехала из техникума «по делам» за 30 минут до трагедии.

СМИ назвали первую цель «керченского стрелка» в колледже

Владислав Росляков 17 октября расстрелял людей в техникуме и устроил взрыв в столовой колледжа. По последним данным, в результате трагедии погиб 21 человек. Тело стрелка нашли на втором этаже колледжа с огнестрельным ранением.

Автор: Алексей Громов
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