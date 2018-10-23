Премьер-министр Британии назвала условие действия ДРСМД

Лондон, 23 октября. Глава правительства Британии Тереза Мэй рассказала о важности сохранения ДРСМД при условии его соблюдения всеми сторонами соглашения. Об этом премьер заявила в ходе выступления в парламенте.

«Мы традиционно считаем важным, чтобы этот договор продолжал действовать, но участники соглашения должны соблюдать его положения», — подчеркнула она.

Мэй отметила, что ситуация вокруг договора не обсуждалась лидерами Европейского союза на саммите в Брюсселе 17-18 октября.

Напомним, глава Белого дома Дональд Трамп 20 октября заявил, что США выйдут из ДРСМД, так как российская сторона, по его мнению, нарушает договор. Заместитель главы дипломатического ведомства РФ Сергей Рябков назвал это решение опасным шагом, Вашингтон раскритиковали также в Германии и Китае.