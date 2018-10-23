«Скромно как-то наши сограждане мечтают»: россияне в Сети рассказали о желаемом доходе на пенсии

Москва, 23 октября. Почти треть россиян планирует работать после достижения пенсионного возраста, а жить на государственную пенсию собираются лишь 16%, об этом говорят данные рекрутингового агентства Superjob, которое провело опрос среди россиян.

По данным аналитиков, средний уровень дохода, который хотели бы иметь на пенсии жители России, составляет 37,3 тысячи рублей в месяц. В 2016 году эта сумма равнялась 35,2 тысячи рублей.

Как пишет «Российская газета», молодежь в возрасте до 24 лет надеется в старости получать пенсию в среднем в размере 31 тысячи рублей. Россияне старше 45 лет назвали большую сумму — 39,2 тысячи рублей. При этом программисты уверены, что их должны ждать около 42 тысяч рублей в месяц в старости. Юристы заявили, что хотели бы жить на 40,6 тысячи рублей, бухгалтеры — на 37,3 тысячи рублей в месяц.

Как говорят данные опроса, 29% россиян основным источником дохода на пенсии считают работу и подработку. Только 19% населения надеются на накопления. 16% собираются тратить только пенсию.

Россияне в Сети согласились с мнение сограждан, участвовавших в опросе. Некоторые заявили, что ожидают на пенсии доход около 50 тысяч рублей.

«Скромно как-то наши сограждане мечтают, я предполагал, что цифра будет выше 50 тысяч рублей. По сравнению с другими развитыми странами, это ниже минимума. Уверен нашему правительству выплата такой пенсии была бы по силам! Ну, конечно, для этого пришлось бы и среднюю (и минимальную тоже) зарплату поднимать. Не на столько и трудна эта задача, а народ бы наконец почувствовал, что живет достойно впервые в своей нелегкой истории», — написал пользователь Виталий Захаров.

«Они все поскромничали. Если говорить о комфорте, то — 50 тысяч рублей», — прокомментировал другой россиянин Олег Северов.

«С точки зрения распределения по профессиям, наибольший доход для себя обозначили лентяи с тяжелым физическим трудом, что-то не одного токаря или шахтера не прозвучало», — прокомментировал юзер под ником nemkapitan72.

«На сегодня как пенсионер заявляю 25 тысяч рублей — это очень хорошая пенсия. Вы посмотрите, какая по факту средняя зарплата в регионах — 20–25 тысяч рублей, пенсия ну никак не может ее превышать. Одумайтесь, те кто мечтает о пенсии более 35 тысяч рублей», — написал Александр Щербаков.

«Мне бы и свои 11 тысяч плюс 900 рублей субсидии хватило, но, чтобы за коммуналку не высчитывали за тех, кто не платит», — считает Михаил Иванов.

Ранее сообщалось, что около половины россиян продолжают работать сразу после выхода на пенсию. Чаще всего работающие пенсионеры в России заняты в промышленности, торговле и образовании, при этом уровень безработицы среди желающих работать граждан пенсионного возраста составляет 3,3%​​​.

Напомним, в настоящее время Госдума РФ рассматривает изменение пенсионного законодательства. Реформа предполагает постепенное повышение пенсионного возраста и рост выплат — к 2024 году размер средней пенсии в России составит около 20 тысяч рублей.

Отметим также, что 1 августа работающие пенсионеры России традиционно получили прибавку к пенсии.