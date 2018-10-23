Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской мечети | 23 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в жилом квартале Ас-Сусы
Поселок Ас-Суса серьезно пострадал в результате бомбардировок американской авиацией. Одним из разрушенных зданий в населенном пункте стала мечеть, которую, по словам коалиции, боевики использовали в качестве оборонительной позиции и командного центра. При атаке, как сообщается, были уничтожены несколько террористов. На данный момент не уточняется, сколько мирных жителей деревни погибли или пострадали в результате действий ВВС США, продолжающих наносить удары по жилым районам в Сирии.
Трамп рассказал, что США собираются наращивать ядерную мощь
Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя, заявил президент США Дональд Трамп. Выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий обращен к России и Китаю. В субботу Трамп объявил о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Москва якобы нарушает документ. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.
Великобритания признала, что не может доказать факт «российского вмешательства»
У властей Великобритании нет данных, свидетельствующих о том, что иностранные силы, в том числе и российского происхождения, могли использовать дезинформацию «для влияния на британские демократические процессы». Ранее комитетом палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ был подготовлен доклад под названием «Фейковые новости», в котором упоминалось заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы. Как рассказали представители кабинета министров Великобритании, им не удалось найти достоверных доказательств, подтверждающих заявления комитета о «вмешательстве России».
За побег с места аварии привлекут к уголовной ответственности
В правительстве России одобрили предложение о введении уголовной ответственности за побег с места ДТП, в которых есть пострадавшие. Водителям, скрывшимся с места ДТП, в котором есть погибшие или тяжелораненые, может грозить уголовная ответственность. Соответствующее предложение, разработанное в МВД, одобрили в правительстве РФ. Согласно законопроекту, если в автомобильной аварии погибли двое и более человек, сбежавшему водителю может грозить до десяти лет лишения свободы. За причинение тяжкого вреда здоровью — до четырех лет.