Коалиция во главе с США нанесла удар по сирийской мечети | 23 октября | Утро | СОБЫТИЯ ДНЯ | ФАН-ТВ

Коалиция во главе с США нанесла удар по мечети в жилом квартале Ас-Сусы Поселок Ас-Суса серьезно пострадал в результате бомбардировок американской авиацией. Одним из разрушенных зданий в населенном пункте стала мечеть, которую, по словам коалиции, боевики использовали в качестве оборонительной позиции и командного центра. При атаке, как сообщается, были уничтожены несколько террористов. На данный момент не уточняется, сколько мирных жителей деревни погибли или пострадали в результате действий ВВС США, продолжающих наносить удары по жилым районам в Сирии.

Трамп рассказал, что США собираются наращивать ядерную мощь Вашингтон будет наращивать свой ядерный потенциал до тех пор, пока остальные не придут в себя, заявил президент США Дональд Трамп. Выступая перед журналистами, глава Белого дома подчеркнул, что его комментарий обращен к России и Китаю. В субботу Трамп объявил о планах США выйти из Договора о ракетах средней и меньшей дальности из-за того, что Москва якобы нарушает документ. При этом обвинения американский политик не подкрепил какими-либо доказательствами.

Великобритания признала, что не может доказать факт «российского вмешательства» У властей Великобритании нет данных, свидетельствующих о том, что иностранные силы, в том числе и российского происхождения, могли использовать дезинформацию «для влияния на британские демократические процессы». Ранее комитетом палаты общин по цифровым технологиям, культуре, спорту и СМИ был подготовлен доклад под названием «Фейковые новости», в котором упоминалось заявление премьер-министра Великобритании Терезы Мэй о якобы имевшем место вмешательстве России в выборы. Как рассказали представители кабинета министров Великобритании, им не удалось найти достоверных доказательств, подтверждающих заявления комитета о «вмешательстве России».