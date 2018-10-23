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Учителя физкультуры обвинили в изнасиловании школьника

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Учителя физкультуры обвинили в изнасиловании школьника

Новый Орлеан, 23 октября. Педагогу начального школьного учреждения в Луизиане предъявили обвинения в изнасиловании и вуайеризме. Об этом пишет издание New York Post.

Учителя физической культуры Обри Норкросса взяли под стражу по обвинению в вуайеризме. После ему также предъявили обвинения в изнасиловании ребенка. По данным следствия, мужчина снимал школьников на телефон на уроках с «непристойными целями». Расследование в отношении Норкросса было инициировано после того, как в правоохранительные органы обратился родитель одного из пострадавших детей.

В настоящее время родителям, детям и педагогам оказывается психологическая помощь. В школе рассказали, что учитель тренировал команду по стрельбе из лука и ранее не был замечен в неподобающем поведении в отношении учеников, передает телеканал «360».

В середине октября сообщалось, что в Великобритании осужденному педофилу уменьшили срок заключения в тюрьме с 32 до 25 лет.

Автор: Алексей Громов
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