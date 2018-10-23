«Не стоит шутить»: американские СМИ оценили российские С-400

Вашингтон, 23 октября. С российскими зенитными ракетными системами С-400 «не стоит шутить», пишут американские СМИ. По данным военного журнала National Interest, вокруг российских зенитно-ракетных комплексов постоянно разгораются споры.

Издание напомнило, что Вашингтон угрожает другим странам всего лишь за покупку российской системы противоракетной обороны, однако государства не теряют интерес к этому оружию. По мнению автора статьи, об этом говорят соглашения на поставку С-400 Индии и Китаю.

При этом военный журнал пишет, что «ни одни воздушные силы не хотели бы встретиться с российской ПВО в бою». В публикации говорится, что разработка предшественника современного зенитно-ракетного комплекса С-300 началась в 1960-х годах. Принятие на вооружение состоялось в 1978 году. С тех пор комплекс постоянно дорабатывался и совершенствовался. Издание отмечает, что были внедрены новые модификации, в том числе С-300ПМУ-2, которая называется «ранней версией» С-400.

При этом современные С-400 могут увидеть любую цель. Журнал напомнил, что комплекс может использовать четыре разных типа ракет с разными весом и возможностями. В результате один комплекс С-400 может выступить в роли почти полноценной эшелонированной системы противоракетной обороны.

Ранее сообщалось, что возможность влияния С-400 на американские ЗРС изучают в США. Власти США решили выяснить, как закупка Турцией российских ЗРС С-400 может повлиять на применение Турцией американских зенитных ракетных систем. Отчет на эту тему американская администрация должна подготовить в течение трех месяцев и предоставить его итоги в конгресс. Средства для проведения этих работ заложены в военном бюджете США на 2019 год. Подготовить документ поручено главе оборонного ведомства Соединенных Штатов Стивену Мнучину, а также руководителю внешнеполитического ведомства США Майку Помпео.

Также американские эксперты рассказали о достоинствах С-400. Главным преимуществом первых версий С-400 стало применение более совершенных радиолокационных технологий.