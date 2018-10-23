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Названа причина смерти заместителя экс-мэра Владивостока Гильгенберга

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Названа причина смерти заместителя экс-мэра Владивостока Гильгенберга

Москва, 23 октября. Бывший депутат и заместитель экс-градоначальника Владивостока Виктора Черепкова — Владимир Гильгенберг — скончался в столичной клинике после операции на сердце. Об этом сообщил на своей странице в социальной сети Facebook председатель Приморского регионального отделения партии «Яблоко» Николай Марковцев.

По словам Марковцева, экс-депутат скончался во вторник в возрасте 63 лет в Научном центре сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева после перенесенной операции на сердце.

Он также добавил, что в течение последнего времени Гильгенберг проживал в Германии и работал над сценарием документальной киноленты для местного телевидения.

Напомним, Гильгенберг в свое время претендовал на пост главы Владивостока​​​.

Автор: Алексей Громов
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