«Допрыгались»: Азаров объяснил, как правление Порошенко привело Украину в долговую яму

Москва, 23 октября. Более 40% государственного бюджета Украины в 2019 году пойдет на погашение долгов, заявил бывший премьер-министр страны Николай Азаров. Об этом он рассказал в Facebook.

Политик подчеркнул, что все имеет закономерный результат. По его словам, «поддерживаете уродство этой власти – получайте». Азаров отметил, что при президентстве Виктора Януковича, или при так называемой «злочинной владе», на погашение долгов уходило не более 10% государственного бюджета. Сейчас эта цифра в четыре раза больше, то есть 40%.

Азаров объяснил, как правление Петра Порошенко привело Украину в долговую яму. По мнению украинского политика, если власть в Киеве не поменяется, дальше дела пойдут еще хуже: не будет денег на повышение пенсий, заработных плат и социальных выплат, а также на возведение или ремонт дорог, строительство новых школ, больниц, детских садов и вообще развитие инфраструктуры.

«Допрыгались», — написал он.

Он также ответил на комментарии пользователей, которые написали, что Киев сейчас возвращает прежние долги государства. Он привел диаграмму, характеризующую нынешние отношения Украины с Международным валютным фондом. По данным Азарова, при Януковиче Украина взяла только один кредит в 2010 году в размере 3,4 миллиарда долларов. В 2012–2013 годах возвратило МВФ более девяти миллиардов долларов.

Ранее Азаров назвал Украину страной-банкротом. Политик заключил, что если не убрать из власти доведших Украину до плачевного состояния людей, «дальше будет только хуже».

Также премьер Украины Владимир Гройсман назвал главную, по его мнению, проблему национальной экономики. Она заключается в большом размере внешнего долга Киева.

«Фактически суммарный долг сегодня — $65 с плюсом миллиардов, которые лежат на плечах украинцев и украинской экономики», — сказал он.

Экс-премьер-министр Украины назвал истинную проблему экономики Украины, и она заключается вовсе не в размере задолженности перед МВФ.

«Проблема в том, что разрушается экономика страны, осуществляется деиндустриализация Украины. То есть, страна год от года теряет возможность зарабатывать, в этом и заключается главная проблема. Если бы страна зарабатывала, и ее экспортные возможности росли, то какие бы проблемы возникли с погашением даже столь большого долга?» — продолжает Николай Азаров.

Он напомнил, что при предыдущей власти Украина была гораздо более успешным государством с экономической точки зрения. В 2012 году экспорт украинских товаров превышал 85 миллиардов долларов и приближался к 90 миллиардам.

Ранее в Киеве признали, что Украине нечем выплачивать долги МВФ.

У Киева могут возникнуть проблемы с выплатой долгов Международному валютному фонду уже в 2019 году, заявил депутат Верховной рады от «Блока Петра Порошенко», представитель правительства в парламенте Украины Вадим Денисенко.

По его словам, в этом виноваты предыдущие лидеры Украины, которые были свергнуты в результате государственного переворота в 2014 году.

Ранее сообщалось, что долг Украины перед МВФ составляет 12,1 миллиарда долларов, а валютные резервы Национального банка Украины — всего 9,7 миллиарда долларов. По мнению бывшего премьера Украины Николая Азарова, чистые резервы НБУ составляют около пяти миллиардов долларов, что на семь миллиардов долларов меньше, чем долг страны перед Международным валютным фондом.