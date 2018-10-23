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Школьник в СШA ранил учителя ножом во время урока

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Школьник в СШA ранил учителя ножом во время урока

Вашингтон, 23 октября. Ученик средний школы штата Джорджия в США ранил учителя ножом во время урока. Как передает NBС, директор учебного заведения рассказал, что инцидент произошел во время занятий по литературе.

Ученик восьмого класса набросился на преподавателя с ножом и ранил его. Нарушителя задержали. Пострадавшего госпитализировали. Причины нападения не раскрываются.

Напомним, 17 октября студент четвертого курса пришел в Керченский политехнический колледж и расстрелял сокурсников. Затем он спустился на первый этаж и запустил самодельную бомбу. Погиб 21 человек, еще 50 пострадали.

Школьник в СШA ранил учителя ножом во время урока

Автор: Алия Садыкова
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