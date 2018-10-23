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В Сети появилось видео взрыва на спиртзаводе в Мехико

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В Сети появилось видео взрыва на спиртзаводе в Мехико

Мехико, 23 октября. В соцсетях появилось видео, снятое очевидцем взрыва на спиртзаводе в Мехико.

Телеканал ABC в своем канале в Twitter опубликовал видео, снятое из машины очевидцем взрыва на спиртзаводе в Мехико.

Отметим, взрыв на заводе прогремел в понедельник, 22 октября. В результате происшествия было эвакуировано около двух тысяч жителей района, прилегающего к территории предприятия. Сообщается об одном пострадавшем, ситуацию контролируют сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пожар локализован.

Судя по видеокадрам, поступающим из Мехико, взрыв привел к образованию огненного шара, который поднялся над столицей Мексики на несколько десятков метров.   

 

Автор: Виталий Рыжков
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