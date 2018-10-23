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Американские военные закупили сотни кофейных кружек по 835 долларов

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Американские военные закупили сотни кофейных кружек по 835 долларов

Вашингтон, 23 октября. В военно-воздушных силах США  в течение двух лет потратили почти 327 тысяч долларов на покупку подогревающих кофе специальных кружек.

Информацию о странной трате средств налогоплательщиков распространила USA Today. Источником выступило письмо министра военно-воздушных сил США Хизер Уилсон сенатору Чарльзу Грасли.

Оказывается, что с 2016 по 2018 годы американские военные закупили почти 400 таких специальных кружек. Путем нехитрых арифметических вычислений становится понятно, что в среднем на каждую кружку было потрачено 835 долларов.

К слову, позднее сенатор заявил, что подобная растрата бюджетных средств является недопустимой. В этом вопросе могут помочь 3D-принтеры, которые могут напечатать эти кружки по цене в полдоллара за каждую, пояснил Чарльз Грасли.

Автор: Константин Терехов
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