Прибор для ранней диагностики рака и туберкулеза создали ученые из России

Москва, 23 октября. Прибор, с помощью которого можно обнаруживать рак легких и туберкулез на ранней стадии, создали российские ученые.

Об уникальной новинке рассказал заместитель гендиректора – руководитель направления химико-биологических и медицинских исследований Фонда перспективных исследований (ФПИ) Александр Панфилов.

«В качестве детектора мы используем крысу. В нее специальным образом вживляются электроды, создается математический аппарат, позволяющий расшифровывать биоритмы», — цитирует ученого РИА Новости.

По словам Панфилова, после того, как биоритмы мозга грызуна удается расшифровать, становится понятно, есть ли риск развития рака или туберкулеза у того или иного пациента.

Что любопытно, с помощью нового прибора для определения заболевания ученым достаточно пяти минут. Хотя – это не предел, цель – сократить время диагностики до одной минуты.