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«Возможности развития и роста»: эксперт рассказал, почему украинцы уезжают работать за границу

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«Возможности развития и роста»: эксперт рассказал, почему украинцы уезжают работать за границу

Киев, 23 октября. Директор «Смарт-Холдинга» Татьяна Гончар рассказала, почему граждане Украины уезжают работать за границу.

Размышлениями на тему топ-менеджер компании, отвечающая за управление персоналом и организационное развитие, поделилась в большом интервью для издания «Вестник. Рейтинг».

Как уточнила Гончар, еще два года назад на Украине дефицит персонала в сфере производства составлял 20%, сейчас этот показатель достиг значений в 44%. Что касается инженерных должностей — 22% и 34%, соответственно.

«У этой серьезной проблемы несколько причин. Первая – это трудовая миграция, когда люди едут в другие страны с более высоким заработком. 80% едут в Польшу и Чехию», — пояснила топ-менеджер «Смарт-Холдинга».

По словам Гончар, заработная плата в Польше согласно последним исследованиям компании Korn Ferry  значительно выше для рабочих специальностей и специалистов — в 3,4 и 2,9 раз по медиане рынка.

«Несмотря на такую разницу в оплате, высококлассные специалисты и менеджеры едут, прежде всего, не за зарплатой, а за более привлекательными условиями работы, возможностями развития и роста», — резюмировала Татьяна Гончар.

«Возможности развития и роста»: эксперт рассказал, почему украинцы уезжают работать за границу

Напомним, что бывший спикер Верховной рады Владимир Литвин считает, что на украинской экономике могут серьезно отразиться контрсанкции РФ, которые поручил ввести президент России Владимир Путин.

По его мнению, со стороны России будет дан зеркальный ответ, что непременно отразится на экономической ситуации на Украине. Литвин указал на то, что РФ по сегодняшний день остается самым большим торговым партнером Украины.
 

Автор: Константин Терехов
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