В Китае состоялось открытие самого длинного в мире морского моста

Пекин, 23 октября. На юге Китая официально открыли самый длинный в мире морской мост протяженностью 55 километров.

Мост-рекордсмен открывали со стороны города Чжухай. Как сообщает Центральное телевидение Китая, на церемонии присутствовал председатель Китайской народной республики Си Цзиньпин, а также около 700 гостей, среди которых — высшие чиновники государства.

Ввод в строй моста позволит сократить время в пути от Гонконга до Чжухая в 6 раз — с трех часов до получаса.

По подсчетам авторов проекта, через 12 лет по мосту ежедневно будут ездить около 30 тысяч транспортных средств и более 120 тысяч пассажиров. Инфраструктурный проект призван способствовать экономическому развитию трех важнейших городов, расположенных в дельте Жемчужной реки.

По мосту планируется пустить круглосуточные автобусы, которые будут курсировать с периодичностью от пяти минут в часы пик до получаса по ночам.

Возведение моста началось в конце 2009 года, а автомобильное движение по нему откроется завтра, 24 октября.