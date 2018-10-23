У дома Сороса в США обнаружено взрывное устройство — сообщают в СМИ

Нью-Йорк, 23 октября. В понедельник у дома американского финансиста Джоржда Сороса было обнаружено взрывное устройство.

Возле дома американского финансиста Джорджа Сороса в штате Нью-Йорк в понедельник, 22 октября, было обнаружено взрывное устройство. Об этом сообщает газета The New York Times.

На место происшествия была вызвана группа саперов, которые осуществили дистанционный подрыв. Тип устройства пока не называется, власти округа Уэстчестер заявили лишь о начале расследования по данному факту.

Находился ли дома сам Сорос в тот момент, когда было обнаружено взрывное устройство, также пока неизвестно.

Напомним, Джордж Сорос является одним из самых богатых людей в мире, состояние которого Forbes оценивает в 25 млрд долларов. Сорос известен как один из влиятельнейших сторонников демократов: он активно поддерживал кандидатуру Хилари Клинтон, а до этого — Барака Обаму.

После победы на выборах Дональда Трампа Сорос заявил, что США превращаются в «мафиозное государство», а сам Трамп — сторонник диктатуры.