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Трамп объяснил, почему его не любят в других странах

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Трамп объяснил, почему его не любят в других странах

Вашингтон, 23 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал, почему его не любят за пределами Соединенных Штатов.

Размышлениями на тему нынешний хозяин Белого дома поделился с подписчиками в своем аккаунте в сервисе микроблогов Twitter. Главная причина «не любви» — то, что он «заставляет платить» другие государства.

«Фейковые СМИ рассказывают, что мои последние рейтинги поддержки в странах мира, включая ЕС, оказались низкими. Конечно они низкие, потому что впервые за 50 лет я заставляю их платить высокую цену за ведение бизнеса с Америкой», — написал Трамп.

Как напоминает «Газета.ru», Вашингтон с  начала лета ввел в действие торговые пошлины на сталь и алюминий. В частности на данный момент пошлинами в 25% облагается стальная продукция практически всех стран

«Почему я им должен нравиться?» — резюмирует Трамп.

Автор: Константин Терехов
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