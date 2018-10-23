«Русофобия должна стать убыточным занятием»: депутат ДНР высказался об ответных санкциях России

Донецк, 23 октября. Депутат Народного совета Донецкой народной республики Владислав Бердичевский прокомментировал в соцсетях планы по введению ответных санкций со стороны РФ.

Депутат Народного совета ДНР Владислав Бердичевский поддержал предложение о введении Россией ответных санкций в отношении Украины. Как отметил политик, в санкционный список, в первую очередь, должны войти украинский президент и его окружение.

«Хотелось бы, чтобы окружение Порошенко, их родственники и связанные с ними бизнес-структуры были охвачены в полной мере», — заявил Бердичевский.

По мнению депутата, которое приводит "Политнавигатор", особенно сильный удар должен быть направлен на корпорацию Roshen, продукция которой свободно продается в ряде регионов РФ.

«Русофобия должна стать убыточным занятием», — депутат ДНР прокомментировал ответные санкции России.

Напомним, ранее стало известно, что в Минфине РФ начали собирать предложения по формированию списка ответных санкций, которые Россия планирует ввести в отношении Украины. Как отмечают эксперты, первоочередная задача предпринимаемых мер должна состоять в нанесении удара по украинской национальной валюте и фондовому рынку страны.

Отметим, санкционные меры против РФ со стороны Украины вводятся уже более четырех лет. Так, составлен список лиц, которым запрещено пересечение российско-украинской границы — в нем состоят не только политики и бизнесмены, но и российские деятели культуры, представляющие по мнению украинских властей, «угрозу национальной безопасности».

При этом ответных санкций Россия до сих пор не вводила. Более того, на Украине охотно закупают российские товары — по итогам прошлого года Россия занимает первое место по поставкам на Украину всевозможной продукции.

Впрочем, ситуация вскоре должна измениться — накануне президент России Владимир Путин подписал указ о специальных экономических мерах в отношении Украины в связи с антироссийскими санкциями Киева.