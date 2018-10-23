Полиция нашла тело пропавшей в Чите школьницы

Чита, 23 октября. Сотрудники полиции сегодня нашли тело 12-летней школьницы, пропавшей в Чите.

Сотрудники полиции обнаружили тело 12-летней школьницы, пропавшей в минувшую пятницу в Чите — об этом сообщают в пресс-службе МВД по Забайкальскому краю.

Напомним, девочка ушла из дома утром, после чего не появилась в школе. В течение четырех дней ее поисками занимались около тысячи человек — сотрудники полиции, волонтеры и неравнодушные горожане.

Ранее сообщалось о задержании подозреваемого в убийстве школьницы — им оказался 45-летний мужчина.

"Утром 23 октября сотрудники полиции обнаружили тело пропавшей девочки недалеко от места задержания гражданина, который может быть причастен к ее исчезновению", - сообщают в управлении МВД по Забайкальскому краю.

В полиции отмечают, что задержанный жил и работал на территории автостоянки, где и было найдено тело школьницы.

По данному факту возбуждено уголовное дело, следствие ведут сотрудники регионального СУ СК РФ. В данный момент продолжается сбор доказательств причастности задержанного к преступлению.