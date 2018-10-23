Трамп рассказал, почему считает себя националистом
Техас, 23 октября. Президент США Дональд Трамп рассказал, почему считает себя националистом.
С заявлением на тему нынешний хозяин Белого дома выступил во время митинга в Техасе. Трамп пояснил, что может именовать себя националистом, потому что ставит интересы страны на первое место.
«Есть слово, оно в некотором роде стало старомодным, это слово «националист». И я говорю: нам, вроде, не следует использовать это слово. Но знаете, кто я? Я — националист. Используйте это слово», — заявил президент США.
Продолжая тему Дональд Трамп назвал «радикальных демократов» глобалистами, которые хотят дорваться до власти.
«Вы знаете, кто такие глобалисты? Глобалист – это человек, который хочет, чтобы миру было хорошо, не особо заботясь, честно говоря, о нашей стране. Нам это не подходит», — резюмировал Трамп.
President Trump: "I'm a nationalist." pic.twitter.com/7a3ezmIZAW— NBC News (@NBCNews) October 23, 2018