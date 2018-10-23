Украинских министров назвали «толстомордыми, трусливыми от рождения селянами»

Киев, 23 октября. Экс-глава представительства Интерпола на Украине Кирилл Куликов назвал нынешних министров «толстомордыми, трусливыми от рождения селянами».

Свое мнение по поводу работы украинского правительства Куликов высказал на своей страничке в социальной сети в контексте проводимой Кабмином политики одалживания денег у Международного валютного фонда.

«Я думал, почему эти толстомордые так бьются за транш МВФ. Почему эти, от рождения трусливые селяне, не побоялись даже перед выборами опять взяться за «обкладывание оброком» своего народа», — пишет экс-глава представительства Интерпола.

Все дело в том, что деньги Международного валютного фонда предоставляются Украине «условно», то есть – они тут же идут на погашение предыдущих траншей. И так – по замкнутому кругу.

«Тогда зачем?! Они о стране заботятся?! Эти?! Смешно!» — восклицает Кирилл Куликов.

В продолжение темы бывший руководитель представительства Интерпола размышляет о выпуске правительством Украины десятилетних и пятилетних бондов, которые генерируют новые астрономические долги.

«От Украины инвесторы шарахаются, как от прокаженного попрошайки на улице. А теперь можно выпустить евробонды, набрать денег под огромный процент, распихать по карманам, а отдавать – отдавать уже будут следующие. Мы с вами, наши дети…» — констатирует Кирилл Куликов.

А эти, говоря о членах нынешнего правительства, уже к моменту отдачи будут сидеть на своих виллах, где-то в Испании или на Лазурке и «кудахтать, что их преследуют по политическим убеждениям», резюмировал Куликов.

