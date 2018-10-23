Стало известно, какой доход необходим россиянам на пенсии

Москва, 23 октября. Эксперты рекрутингового агентства Superjob выяснили, какой доход необходим жителям России на пенсии.

Как оказалось, средний уровень дохода, который хотели бы иметь россияне на заслуженном отдыхе, составляет чуть более 34 тысяч рублей в месяц. При этом два года назад соотечественники говорили о сумме на две тысячи рублей меньше.

Что любопытно, наибольший доход для себя обозначили программисты, которым на пенсии необходимо 42 тысячи рублей в месяц, юристам потребуется чуть более 41тысячи, бухгалтерам — около 37,4 тысяч.

Впрочем, почти треть россиян, а именно 29% планируют не заканчивать трудовую деятельность после выхода на пенсию. На личные сбережения надеются 19% россиян, а 3% рассчитывают на помощь от детей, сообщает «Российская газета».