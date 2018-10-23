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В Сети появилось видео стриптиза украинской певицы

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В Сети появилось видео стриптиза украинской певицы

Киев, 23 октября. Украинская певица Ольга Полякова сыграла в игру на раздевание в рамках шоу «Танцы со звездами».

Украинская певица Ольга Полякова, выступавшая в качестве соведущей на шоу «Танцы со звездами», устроила стриптиз в прямом эфире.

Семерым участникам конкурса Полякова предложила игру: они должны были угадать балл, который получат за свои номера. Свой вариант называла и певица. В случае неправильного ответа проигравший должен был снять с себя что-то из одежды.

В итоге, к концу очередного выпуска «Танцев со звездами» Ольга Полякова появилась в студии практически обнаженной, а ее интимные места прикрывали таблички с надписью «26 октября». Таким образом певица анонсировала свой сольный концерт, который состоится в Киеве именно в этот день.

 

 

Автор: Виталий Рыжков
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