Киев, 23 октября. Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров прокомментировал заявление спикера Верховной рады Андрея Парубия о неизбежности подорожания газа.

Бывший премьер-министр Украины Николай Азаров на своей странице в Facebook высказался о заявлении спикера Верховной рады Андрея Парубия о неизбежности повышения цен на газ для украинских граждан.

«Как и все ему подобные идиоты, этот человек способен на любую подлость и любое преступление. Уже всем известно, что вместе с такими же негодяями, как и он, Пашинским и Турчиновым, он организовал расстрел майдановцев и правоохранителей в феврале 2014 г., убийства протестующих в Одессе. И, тем не менее, он – председатель Верховной рады Украины», — пишет Азаров.

Напомним, ранее Парубий выступил с заявлением о том, что повышение цены на газ для населения Украины — неизбежное решение, которое поможет избежать в стране экономического кризиса.

«От этого зависит финансовая поддержка Украины со стороны Международного валютного фонда, которая сейчас очень нужна государству», — отметил Парубий.

Бывший премьер-министр страны подчеркнул, что присутствие Парубия на высоком месте спикера Верховной рады унижает страну.

«Это каждодневное унижение граждан», — Азаров прокомментировал заявление Парубия.

В комментариях к посту Азарова жители Украины в большинстве своем разделяют точку зрения бывшего чиновника.

Так, Сергей Чекан пишет, что по логике правительства страны украинцы «выкрутятся».

«Мы им тему подкинем церковную или мовную! На крайняк пару оппоблоковцев закроем! Они вытерплят», — добавляет, иронизируя, Чекан.

Людмила Макарова напоминает о «справке украинских врачей» по поводу психического здоровья Парубия.

«Редко, когда дебилизм подтверждается медицинской справкой украинских врачей! Такой документ есть в моей хронике! Спасибо украинским блогерам!» — пишет Макарова.

Валерий Сидун обращает внимание на критический уровень зависимости Украины от Международного валютного фонда.

«Государство стало "наркозависимым" от МВФ. МВФ будет постоянно что-то требовать взамен денег. Разве этого не понимают в Раде? Или умышленно это делают?» — спрашивает Сидун.

Напомним, уже с 1 ноября цены на газ на Украине вырастут для населения на 23,5% и достигнут 8,5 тыс гривен за 1000 кубометров. Данное решение в правительстве страны назвали «вынужденным и неизбежным», поскольку оно «гарантирует» поступление очередного валютного транша от МВФ.