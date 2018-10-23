В Чите поймали подозреваемого в убийстве 12-летней девочки

Чита, 23 октября. В столице Забайкальского края правоохранители задержали подозреваемого в убийстве пропавшей 12-летней девочки.

Как уточнили в региональном управлении следственного комитета России, задержанный – 45-летний мужчина в настоящее время дает показания. Против него возбуждено дело по статье «Убийство малолетнего» (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ).

Подозреваемого в убийстве поймали в ночь на вторник, в доме арестованного уже был проведен обыск, в ходе которого были изъяты предметы и образцы, имеющие значение для следствия.

Как напоминает «Газета.ru», 12-летняя девочка ушла из дома 19 октября и пропала по дороге в школу. Для ее поисков было создано девять поисковых групп. Поисковые работы продолжаются, в них участвуют волонтеры.