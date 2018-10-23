«Чужим хвастаться Петя может»: украинцы прокомментировали «мощнейшие» РСЗО, анонсированные Порошенко

Киев, 23 октября. Жители Украины прокомментировали «мощнейшие» РСЗО, анонсированные Петром Порошенко.

О том, что ВСУ получили новую партию отремонтированных реактивных систем залпового огня (РСЗО) «Ураган» глава украинского государства написал на своей страничке в социальной сети Facebook.

«Это — одна из самых дальнобойных и мощных реактивных систем залпового огня, стоящих на вооружении наших военных. За 20 секунд «Ураган» может сделать полный залп из 16 реактивных снарядов, который гарантированно поразит цели на дальности до 35 километров», — отметил Порошенко в посте.

«Продолжаем укреплять обороноспособность украинской армии!» — такой фразой закончил Петр Порошенко свой спич в Интернете.

Впрочем, пользователи социальных сетей Украины пополнение ВСУ «мощнейшими» РСЗО советского производства восприняли с куда меньшим энтузиазмом.

«Все бы ничего, но почему тягачом таких новых ракет выступает тягач российского производства ЗИЛ-135», — пишет Саша Балабуз.

«Да в СССР умели делать оружие… Коммунистической наследство руки никому не жжет, а Ленина сломали», — добавляет Александр Пузанов.

«По Верховной раде хоть одну ракетку пульните», — иронизирует Виктор Стемпель.

«Похожа на …»Катюшу» …1942 года…» — заметил Вадим Химич.

«Своего нет, зато чужим хвастаться Петя может», — резюмировал Анатолий Сухоребрый.

Как напоминает «Газета.ru», РСЗО 9К57 «Ураган» — реактивная система залпового огня калибра 220 мм производства СССР. Масса боевой машины — 20 тонн, реактивного снаряда — 280 кг. Система принята на вооружение в 1975 году.