Российские ученые начали испытания нового препарата против ВИЧ

Москва, 23 октября. Вместо ежедневного приема лекарств больным ВИЧ будет достаточно инъекции раз в месяц.

Российские ученые приступили к клиническим испытаниям нового препарата против ВИЧ, который появится на рынке не раньше, чем через четыре года. Лекарство заменит таблетки, требующие ежедневного приема и имеющие немало негативных побочных эффектов. Именно это фактор сегодня мешает многим пациентам соблюдать назначенный курс лечения — больные отказываются принимать таблетки, оказывающие воздействие на желудочно-кишечный тракт.

Как сообщают «Известия», новый препарат изготовлен на основе наносуспензий, которые создают в организме нужный запас действующего вещества и постепенно расходуются в течение месяца.

По словам руководителя Федерального центра СПИД Вадима Покровского, на клинические испытания понадобится год, еще три года — на регистрацию препарата и запуск его в производство.

Покровский полагает, что новое лекарство будет стоить дорого, особенно на первых порах, поскольку на его разработку и производство потребуется потратить не менее миллиарда рублей. Специалист отмечает, что цена может снизиться через 3-5 лет после появление препарата на рынке.

Отметим, что разработка инъекционных форм лекарств от ВИЧ параллельно ведется и в ряде других стран мира.