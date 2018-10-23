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Производители предупредили о возможном росте цен на хлеб в России — СМИ

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Производители предупредили о возможном росте цен на хлеб в России — СМИ

Красноярск, 23 октября. Крупные красноярские производители предупредили о возможном росте цен на хлеб в России.

В частности, предприятия «Ярхлеб» и «Дихлеб» уже предупредили торговые сети об увеличении отпускных цен на весь ассортимент своей продукции в среднем от 8 до 12%.

По данным издания «Коммерсантъ», причина возможного повышения цен на хлеб в России — рост цен на зерно. Так в течение последнего года цены на пшеницу в Сибири третьего класса выросли более чем на четверть.

«В последние месяцы пшеница дорожает на фоне роста мировых цен, активного спроса у экспортеров, девальвации рубля и увеличения закупок со стороны пополнявших запасы переработчиков», — цитирует издание заместитель гендиректора Института конъюнктуры аграрного рынка Ирина Глазунова.

Добавим, что в свою очередь в федеральном министерстве сельского хозяйства отметили, что в последние несколько лет из-за хорошего урожая зерна темпы роста цен на хлеб и хлебобулочные изделия снижались. 

Автор: Константин Терехов
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